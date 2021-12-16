«Кимоно усопших» участницы конкурса «Мисс Вселенная» Ватанабэ оскорбило японцев

Токио, 16 декабря. Пользователи соцсетей обсуждают появление представительницы Японии Юри Ватанабэ на конкурсе «Мисс Вселенная» в «кимоно усопших». Японцы посчитали выступление девушки «оскорблением страны».

Ватанабэ на одно из дефиле вышла в кимоно с запахом на левую сторону. Оно также было перевязано поясом с изображением хризантемы — символа императорской семьи. Дизайнером стал израильский специалист Авиад Арик Херман. По его словам, наряд был приурочен к юбилею установления дипломатических отношений между Японией и Израилем.

«Этот костюм призван чествовать невероятную фэшн-культуру японского района Харадзюку, а также отдать дань победительнице конкурса "Евровидение" Netta, которая почитала японскую культуру, выходя в кимоно на мировые сцены», — объяснил свой дизайн Херман.

Выбор костюма вызвал споры среди пользователей Сети. Некоторые отметили смелость дизайнера. Другие же осудили его за незнание японской культуры, ведь кимоно было запахнуто на левую сторону. Такой метод используется для облачения усопших.

«Символ хризантемы является символом императорской семьи и не используется просто так. По-моему, некоторые люди могут посчитать этот образ неуважением к Японии», — посчитали пользователи Сети.

Японцы назвали такой образ плохой шуткой и посоветовали дизайнеру пересмотреть свою работу. Они заметили, что поступок оскорбляет и императорскую семью, и Японию, и само кимоно.

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница Индии Харнааз Сандху. Всего в состязании приняли участие красавицы из 80 стран.