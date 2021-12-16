Хриплый голос перенесшей COVID-19 Гузеевой испугал телесваху Сябитову

Москва, 16 декабря. Телеведущая Лариса Гузеева переболела COVID-19 и вернулась к работе, однако осложнения регулярно дают о себе знать. Об этом рассказала сама звезда в эфире шоу «Давай поженимся!».

Гузеева после длительного лечения вернулась к работе. Накануне съемок программы телеведущая почувствовала недомогание, но не стала отменять эфир. Уставший и охрипший голос коллеги испугал телесваху Розу Сябитову.

«Представляете, после COVID-19 вот такая ерунда — то одно, то другое. Не знаю, что с горлом. Болит оно», — пояснила Гузеева.

Артистка заразилась коронавирусом этим летом, когда была на отдыхе в Крыму. Ее поместили в реанимацию, после чего телеведущая провела в больнице около трех недель. Лариса Гузеева заметно набрала в весе и пережила серьезное испытание.

«Это такой кошмар, когда ты под капельницами, раздутая, как шар, вен нет, провода… Рядом лежал Валера Гаркалин. Там, где я была, туда не надо, это ужас!» — рассказывала она.

Недавно Лариса Гузеева поделилась секретом, как восстанавливает обоняние после COVID-19. Она закупает большое количество духов и нюхает их. Доктор Александр Мясников поддержал такую методику.