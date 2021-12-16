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Стоимость Lada Largus за последний год выросла на 21,9 процента

Экономика
Стоимость Lada Largus за последний год выросла на 21,9 процента
lada.ru  /  LADA

Москва, 16 декабря. Стоимость Lada Largus достигла 928 тысяч рублей. С ноября 2020 года по ноябрь текущего этот показатель вырос на 21,9 процента, говорится в исследовании «Банкавто».

Следом с результатом 21,5 процента идет Renault Duster, цена на который выросла до 1,35 млн рублей. Третьим в списке наиболее подорожавших стоит Renault Sandero — плюс 20,1 процента, 978 тысяч рублей. Четвертое и пятое места достались Hyundai Tucson — плюс 19 процента, 2,45 млн рублей и Kia K5 — плюс 18,8 процента, 2,3 млн рублей, пишет РИА Новости.

По результатам ноября самое сильное подорожание наблюдалось у Renault Kaptur. Всего за месяц модель выросла в цене на 3,3 процента, до 1,48 млн рублей. Hyundai Solaris стал стоить больше на 2,9 процента, до 1,069 млн рублей. Kia K5 обойдется покупателем на 2,7 процента дороже, в 2,27 млн рублей, а Volkswagen Polo — на 2,45 процента, в 1,24 млн рублей.

Подорожание автомобилей на российском рынке может продолжиться и в 2023 году. Этому есть несколько причин, главной из которых является нехватка полупроводников.

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lada авто largus
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