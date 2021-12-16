Американские F-15 прибыли в Румынию после скандала с воровством топлива

Бухарест, 16 декабря. Истребители ВВС США F-15 прибыли в Румынию в целях «усиления присутствия НАТО» в небе над Черным морем. Самолеты были поставлены Бухаресту вопреки тому, что на днях Пентагон подтвердил факт масштабной кражи топлива румынами на 2 млн долларов.

Истребители зашли на посадку на авиабазе в городе Кымпия-Турзий в Румынии. Самолеты ВВС Соединенных Штатов, Румынии и итальянские Eurofighter будут совместно курсировать в воздушном пространстве с 18 по 22 декабря.

«Это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в регионе Черного моря», — следует из заявления на портале военно-воздушного командования Североатлантического альянса.

Москва на протяжении последних лет заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. В ответ на обеспокоенность российской стороны Альянс продолжает заявлять, что наращивает военную мощь ради «сдерживания агрессии» РФ. На этот счет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз указывал, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако будет реагировать на угрожающие ее интересам действия.

О четырехлетнем воровстве Румынией американского топлива стало известно 13 декабря. В ответ на все упреки со стороны США, глава румынского минобороны Василе Дынку заявил, что во всем происшествии виноват сам Вашингтон. По его словам, американцы просто «недостаточно хорошо знакомы с румынской культурой».