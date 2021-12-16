Симферополь, 16 декабря. Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц должен развеять свое ошибочное представление о том, что Крым якобы был насильно присоединен Россией. Для этого ему нужно просто посетить полуостров, заявил председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Шольц в роли канцлера уже сделал ряд громких заявлений. Так, он заявил, что Германия готова к конструктивному разговору с Россией. При этом он пояснил, что стороны должны соблюдать все взятые на себя обязательства. При этом он намекнул на «нарушения» в политике по отношению к Крыму, передает РИА Новости.

«Канцлеру Германии необходимо побывать в Крыму. Уверен, это изменит его ошибочное представление о воссоединении Крыма с Россией», — заявил Гемпель.

Общение с крымчанами позволит Шольцу убедиться, что народ счастлив находиться в составе России. В 2014 году люди сделали самостоятельный и справедливый выбор вернуться на историческую родину.

«Так, как когда-то произошло воссоединение земель Германии», — добавил глава общины.

При этом канцлер, скорее всего, понимает, что все произошло честно. Однако публично признать этот факт не может из-за регулярного давления США, пришел к выводу Гемпель.

Недавно российский лидер Владимир Путин поздравил Шольца со вступлением на новую должность. Он выразил надежду на здоровые отношения между двумя государствами.