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Популярный ресторан полностью сгорел рядом с горнолыжным курортом под Кемерово

Происшествия
Популярный ресторан полностью сгорел рядом с горнолыжным курортом под Кемерово
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кемерово, 16 декабря. Ресторан «Montana» полностью выгорел после пожара у подножья горы Зеленая в Шерегеше (Кемеровская область). Соответствующую информацию привели в ГУ МЧС России по региону.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 01:56 ночи. Менее чем через полчаса к месту ЧП прибыли спасатели и приступили к ликвидации огня. В тушении пожара было задействовано 10 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники.

«На момент прибытия первого подразделения здание горело по всей площади - 200 квадратных метров. В 3:50 пожар был локализован. Причины его возникновения выясняются, никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.

Днем ранее в Кузбассе горел завод «Химмаш», который входит в холдинг задержанного бизнесмена и владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева. На последнем предприятии недавно случился взрыв, в результате которого погибли более 50 человек.

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пожар мчс кузбасс кемеровская область
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