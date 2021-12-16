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Новый авиалайнер МС-21 совершил успешную посадку в рамках тренировочного полета
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Новый авиалайнер МС-21 совершил успешную посадку в рамках тренировочного полета

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 07:07
Общество
Новый авиалайнер МС-21 совершил успешную посадку в рамках тренировочного полета
aviasalon.com  /  ОАО «Авиасалон»

Иркутск, 16 декабря. Новый российский самолет МС-21-300 совершил свою первую посадку в аэропорту Иркутска. Полет авиалайнера прошел в рамках контрольных испытаний в штатных условиях. Об этом сообщили работники аэропорта.

Самолет вылетел из аэропорта в Жуковском. В тренировочном заходе он преодолел более четырех тысяч километров. Сотрудники воздушной гавани оказали всю необходимую техническую помощь экипажу по прилете. После этого судно осмотрели на наличие повреждений и произвели буксировку.

«Во время контрольных испытаний в воздушной гавани Приангарья экипаж судна МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации», — отмечается в сообщении.

В следующем году авиакомпания «Россия» получит шесть экземпляров МС-21. Большая часть из них уже проходит последнюю стадию сборки. Сертификация судна ожидается к концу этого года.

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иркутск испытания мс-21-300 успешная посадка
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