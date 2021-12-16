Депутат ГД Сухарев предложил наделить трудовым статусом ряд многодетных россиян

Москва, 16 декабря. Трудовой статус предлагается распространить на одного из многодетных родителей, который занят домашним хозяйством. Автором инициативы стал депутат Госдумы Иван Сухарев.

Парламентарий уже направил свое предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Он напомнил, что стимулирование рождаемости и создание благоприятных условий для воспитания детей являются одними из главных задач государства, пишет RT.

Сейчас в стране достаточно много граждан, которые не имеют официальной работы, но ежедневно занимаются ведением домашнего хозяйства и воспитывают детей. Такие люди не могут получать социальные гарантии, которыми наделены россияне, трудоустроенные официально. Речь идет о внесении записей в трудовую книжку, получении стажа и формировании пенсионных накоплений.

Сухарев предлагает обеспечить таких граждан ежемесячными выплатами. Их размер может быть равен средней зарплате в регионе проживания. Условия будут распространяться на родителей, воспитывающих троих и более детей.

Госдума ранее предложила сделать ежегодными предновогодние выплаты для пенсионеров. В настоящее время соответствующий документ направлен на заключение в правительство.