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Эксперт ФНЭБ Юшков: Польша всеми способами будет мешать реализации «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 06:55
Экономика
Эксперт ФНЭБ Юшков: Польша всеми способами будет мешать реализации «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 декабря. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков указал, что Польша не остановится и продолжит создавать проблемы, чтобы не дать запустить «Северный поток — 2».

Сертификацию российского газопровода приостановили, объясняя это несоответствием европейским нормам. Главным противником запуска «Северного потока — 2» является Польша, которая несмотря ни на что будет создавать проблемы проекту, убежден Юшков.

«Eсли решение будет в пользу «Газпрома» и компанию Nord Stream 2 AG назначат оператором, то такие игроки, как Польша будут оспаривать это решение, подавать в европейский суд и говорить, что это неправомерное решение немецкого регулятора. История на этом не закончится. Будут суды, иски, и в Польше этого не скрывают», — указал Юшков в интервью изданию «Украина.ру».

По его словам, государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG уже вошла в процесс сертификации и потребовала показывать ей все необходимые документы. По мнению аналитика, PGNiG не собирается выяснять, если ли соответствие правилам, компания старается всеми способами остановить реализацию «Северного потока — 2».

Газопровод пройдет от российского побережья до Германии через Балтийское море. Недавно была приостановлена сертификация «Северного потока — 2». Юшков убежден, что несмотря на возникшую паузу, проект будет запущен. Он указал, что заминка связана с юридической частью, поскольку по новому европейскому законодательству оператором трубопровода должна быть независимая от поставщика топлива компания.

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польша северный поток - 2 юшков
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