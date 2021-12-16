СКР расследует дело об избитой клюшкой школьнице на Сахалине

Южно-Сахалинск, 16 декабря. Правоохранительные органы начали проверку по факту избиения школьницы хоккейной клюшкой в поселке Ноглики Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Следственного комитета.

Сотрудники правопорядка заинтересовались этой историей после публикации в СМИ. По одной из версий, школьницы проявили агрессию по отношению к своей однокласснице за то, что она их «сдала» за курение в туалете образовательного учреждения.

«Тымовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области по сообщению в ряде средств массовой информации о конфликте между ученицами одной из школ организовано проведение доследственной проверки», — заявили в СКР.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства жестокой расправы. В ходе проверки будет дана соответствующая оценка действиям администрации школы, а также приняты меры профилактического воздействия.

Тетя избитой девочка рассказала, что напавшие на ее племянницу девочки проявляют агрессию и к другим детям. Кроме того, она изложила свою версию событий, которая исключает причину избиения.