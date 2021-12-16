Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 07:53
07:52
Спорт
Овечкин набрал два очка в матче с «Чикаго» и повторил рекорд НХЛ по голам в большинстве
07:41
Общество
«Кимоно усопших» участницы конкурса «Мисс Вселенная» Ватанабэ оскорбило японцев
07:40
Общество
Российские ученые из «Вектора» посетили ЮАР для изучения омикрон-штамма
07:27
Шоу-бизнес
Хриплый голос перенесшей COVID-19 Гузеевой испугал телесваху Сябитову
07:27
Экономика
Стоимость Lada Largus за последний год выросла на 21,9 процента
07:26
Армия
Американские F-15 прибыли в Румынию после скандала с воровством топлива
07:26
Происшествия
Каршеринг угодил в серьезное ДТП на скользкой дороге в северо-западной части Петербурга
07:24
Политика
Председатель крымской немецкой общины Гемпель пригласил нового канцлера ФРГ на полуостров
07:09
Происшествия
Популярный ресторан полностью сгорел рядом с горнолыжным курортом под Кемерово
07:07
Общество
Новый авиалайнер МС-21 совершил успешную посадку в рамках тренировочного полета
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

СКР расследует дело об избитой клюшкой школьнице на Сахалине

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 06:49
Происшествия
СКР расследует дело об избитой клюшкой школьнице на Сахалине
Федеральное агентство новостей

Южно-Сахалинск, 16 декабря. Правоохранительные органы начали проверку по факту избиения школьницы хоккейной клюшкой в поселке Ноглики Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Следственного комитета.

Сотрудники правопорядка заинтересовались этой историей после публикации в СМИ. По одной из версий, школьницы проявили агрессию по отношению к своей однокласснице за то, что она их «сдала» за курение в туалете образовательного учреждения.

«Тымовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области по сообщению в ряде средств массовой информации о конфликте между ученицами одной из школ организовано проведение доследственной проверки», — заявили в СКР.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства жестокой расправы. В ходе проверки будет дана соответствующая оценка действиям администрации школы, а также приняты меры профилактического воздействия.

Тетя избитой девочка рассказала, что напавшие на ее племянницу девочки проявляют агрессию и к другим детям. Кроме того, она изложила свою версию событий, которая исключает причину избиения.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / СКР расследует дело об избитой клюшкой школьнице на Сахалине
сахалин скр избиение хоккейная клюшка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать