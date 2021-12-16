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Житель Камчатки утопил машину в бухте и отправился домой пешком

Происшествия
Житель Камчатки утопил машину в бухте и отправился домой пешком
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Акимова

Петропавловск-Камчатский, 16 декабря. Автомобилист в Камчатском крае утопил свою машину в бухте в районе ЖБФ. Пользователи в комментариях под появившемся в соцсетях видеороликом отмечают, что во время происшествия мужчина находился в состоянии опьянения.

До сих пор остается под вопросом, как водитель умудрился совершить такой «заплыв». Дальнейшая судьба машины и ее владельца неизвестна. На опубликованных в интернете кадрах можно лишь увидеть, как недовольный мужчина ругается матом, смотря на свой тонущий транспорт.

Во время инцидента никто из людей не пострадал. Известно, что утопивший свой автомобиль мужчина отправился домой пешком.

Несколькими днями ранее самолет Як-40 повредил стойку шасси при посадке в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Никто из семи людей, находившихся в момент ЧП на борту, не пострадал.

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камчатка автомобиль петропавловск-камчатский
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