Москва, 16 декабря. Европейский парламент намеренно допустил сразу две опечатки в грамоте отбывающему наказание блогеру Алексею Навальному. Об этом в соцсетях заявил юрист и общественный деятель Илья Ремесло.

Дочь заключенного получила за отца награду в Страсбурге. Имя Навального в документе оказалось написано с ошибкой. Вторая опечатка была сделана в слове «коррупция». Ремесло пояснил, что документы подобного уровня тщательно проверяются несколькими чиновниками, поэтому ошибок в них не может быть.

«Европейский парламент настолько уважает Алексея Навального, что даже в официальной грамоте Сахаровской премии назвал его "АлеСкеем". Более того, еще и сама премия вручена за борьбу с "коРупцией". Короче, мы все видели такие объявления о продаже артефактов: "Настоящий грамота европа прав человека боролься нэвэльный". Куплено на алиэкспресс, 3 доллара со скидкой. Это какой-то дикий позор. И показатель реального отношения в Европарламенте к "борцу за свободу"», — пояснил юрист.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее указал на провал акции Запада с Навальным в роли «сакральной жертвы». Неудавшаяся попытка поднять общественный протест в стране объясняется благоразумием российских граждан, которые не оправдали надежд хозяев блогера.