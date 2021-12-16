Бывший продюсер Лепса Кобылянский рассказал о запоях и пьяных дебошах музыканта

Москва, 16 декабря. Музыкант Григорий Лепс имел проблемы с алкоголем, но мог попасть в больницу вовсе не из-за запоя. Об этом заявил его первый и единственный продюсер, композитор Евгений Кобылянский.

Недавно в Сети появилась новость о госпитализации Лепса на фоне предстоящего развода с Анной Шаплыковой. Согласно слухам, музыкант тяжело переживает разрыв с супругой он ушел в запой и попал в психиатрическую клинику. В медучреждении он якобы устроил пьяный дебош и набросился на санитаров. Кобылянский поставил под сомнение эту информацию, передает «Комсомольская правда».

«Мы давно не поддерживаем связь, поэтому сказать, в каком он состоянии, я не могу. Может, Гриша попал в больницу вовсе не из-за запоя, а по причине высокого давления — у него с молодости этим проблемы. Но если говорить о выпивке, раньше бывало всякое», — отметил экс-продюсер Лепса.

prt scr Интерфакс /

Вместе с тем он отметил эмоциональность музыканта и рассказал о его «алкогольном» прошлом. Когда певец пил, он вполне мог наброситься на другого человека или что-то в него бросить. Из-за чрезмерного употребления спиртного у Лепса развилась тяжелая болезнь, но он смог с ней справиться и вернулся к музыке.

«Его надо беречь. Хоть мы и разошлись, я все равно отношусь к нему тепло и по-человечески», — отметил Кобылянский.

PR-директор Григория Лепса Владимир Урюпин ранее опроверг слухи о госпитализации исполнителя на фоне новости о разводе. Он пояснил, что музыкант здоров и готовится к предстоящему концерту.