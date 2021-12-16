Тимошенко «ушла» из Рады, чтобы поиграть на барабанах

Киев, 16 декабря. Прославленная многочисленными скандалами лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко оказалась в центре внимания из-за невинного отдыха после рабочего дня в Раде. Женщина решила поиграть на барабанной установке.

Облаченная в белый костюм и сменившая знаменитую косу на стильную прическу политик взяла в руки деревянные палочки и попыталась сымпровизировать на ударном инструменте. Видео своего музыкального творчества нардеп опубликовала в Facebook. На представленных кадрах Тимошенко задорно постукивает по барабанам и чуть улыбается.

«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!» — подписала пост Тимошенко.

Увидев, чем вне работы занимается политик, мнение украинцев кардинально разделилось. Некоторые отметили, что Тимошенко прекрасно выглядит, а ее попытка ненадолго «забыть о тяготах народного служения» умиляет. Однако негативных комментариев публикация тоже собрала немало. Многие не удержались и стали напоминать депутату, что обстановка на Украине давно не веселая и не располагающая к развлечениям.

«Ботекс с палками!» — высказался пользователь с ником salevan.

«Веселится… скоро Новый год. Только у народа настроение не очень. Каждый день нас пугают и нагнетают обстановку в стране. Цены постоянно поднимают, то COVID-19 пугают», — посетовала Любовь Орхидея.

«Примерно также наши политики управляют страной», — отметил Алексей Рисованный.

Впрочем, о проблемах украинцев Тимошенко не забывала. Недавно она заявила, что страна оказалась на последнем месте в мировом рейтинге по уровню ВВП на душу населения. Однако решения проблемы нардеп озвучивать не стала.