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BioRxiv: омикрон-штамм научился проникать в организм переносчиков чумы

Общество
BioRxiv: омикрон-штамм научился проникать в организм переносчиков чумы
pixabay.com

Москва, 16 декабря. Штамм коронавируса «Омикрон» начал проникать в организм грызунов, которые являются известными переносчиками чумы. Об этом говорится в исследовании на сайте bioRxiv.

Новая мутация SARS-CoV-2 проникает в организм крыс и мышей, связываясь с рецепторами ACE2 на клеточной мембране. Для этого он использует белки-шипы, обеспечивая себе доступ в клетку.

«В отличие от других органических соединений, "Омикрон", похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов», — говорится в исследовании.

Ученые напомнили, что коронавирусы относятся к зоонозному семейству патогенов. Это означает, что поражают не только людей, но и животных. Грызуны являются известными переносчиками чумы. Исследователи считают, что чумная палочка появилась в Европе и на Ближнем Востоке еще во времена античности, когда климатические изменения заставили мигрировать на запад грызунов из степей Монголии и Китая.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает большую обеспокоенность у специалистов ВОЗ. Число инфицированных этой мутации увеличивается каждые два–три дня.

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мутация коронавирус грызун омикрон
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