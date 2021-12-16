Сахалинка «сдала» курящих одноклассниц учительнице и получила клюшкой по лицу

Южно-Сахалинск, 16 декабря. Сдавшая своих сверстниц за курение в туалете школьница получила несколько ударов хоккейной клюшкой по голове и рукам. Таким образом две девочки решили наказать одноклассницу за ябедничество.

Свой комментарий по этому инциденту дала тетя пострадавшей. Она уверена, что ее племянница никого не сдавала, а просто оказалась заложником ситуации, пишет «КП-Сахалин».

«Моя племянница зашла в туалет, там были эти две девочки. После того, как она вышла, то увидела учителя, который спросил: "Не видела ли она своих одноклассниц?", педагог получил утвердительный ответ и зашла. Оказалось, что девочки там курили», — сказала она.

Также тетя избитой девочки отметила, что нападавшие одноклассницы часто проявляют агрессию в отношении других детей. При этом ранее их родители семь раз звонили потерпевшей и предлагали решить это дело без лишнего шума.

Недавно в Дзержинском районе Новосибирска стая бродячих собак напала на школьницу. Девочка получила серьезные ранения и была госпитализирована.