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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз готов поставлять вакцины «народу Белоруссии»

Общество
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз готов поставлять вакцины «народу Белоруссии»
Global Look Press  /  © Alexander Welscher / dpa

Брюссель, 16 декабря. Евросоюз рассматривает возможность поставок вакцины от коронавируса народу Белоруссии. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках пресс-конференции после саммита «Восточного партнерства».

Евросоюз, по ее словам, уже организовал поставки порядка 13 миллионов доз вакцины странам-участницам организации. При этом глава ЕК отметила, что данный показатель не предел, и в скором времени поставок «будет больше».

«Мы готовы предоставлять вакцины народу Белоруссии. Мы отложили дозы вакцин и сейчас изучаем варианты того, как их доставить максимально быстро», — сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Проект «Восточное партнерство» берет свое начало в 2009 году. Его целью является укрепление политических и экономических отношений между ЕС и Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

При этом недавно министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич высказал интерес в адрес российской вакцины от коронавируса. По его словам, производство «Спутника V» будет полностью локализовано на территории республики в следующем году.

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евросоюз белоруссия вакцина восточное партнерство
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