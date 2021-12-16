Мясников порекомендовал россиянам ревакцинироваться для защиты от штамма «Омикрон»

Москва, 16 декабря. Ревакцинация от коронавируса необходима всем тем, кто привился или переболел COVID-19 в октябре и ранее. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своих соцсетях.

Повторная вакцинация необходима для борьбы с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Делать это нужно не позднее, чем через шесть месяцев после предыдущей прививки или инфицирования.

«Я советую: в преддверии очередной волны конец февраля-март, всем, кто получил последнюю дозу вакцины или переболел в октябре или ранее, в начале-середине февраля ревакцинироваться "Спутником Лайт"», — отметил доктор.

Он пояснил, что «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент «Спутника», а не отдельную вакцину. Ученые, которые дали препарату отдельное название, только всех запутали, считает Мясников.

Врач ранее предупредил об опасности врачей-антипрививочников и поддержал идею привлекать таких людей к уголовной ответственности. Александр Мясников также призвал запрещать им работать по профессии.