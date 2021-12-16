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Мясников порекомендовал россиянам ревакцинироваться для защиты от штамма «Омикрон»

Общество
Мясников порекомендовал россиянам ревакцинироваться для защиты от штамма «Омикрон»
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 декабря. Ревакцинация от коронавируса необходима всем тем, кто привился или переболел COVID-19 в октябре и ранее. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своих соцсетях.

Повторная вакцинация необходима для борьбы с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Делать это нужно не позднее, чем через шесть месяцев после предыдущей прививки или инфицирования.

«Я советую: в преддверии очередной волны конец февраля-март, всем, кто получил последнюю дозу вакцины или переболел в октябре или ранее, в начале-середине февраля ревакцинироваться "Спутником Лайт"», — отметил доктор.

Он пояснил, что «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент «Спутника», а не отдельную вакцину. Ученые, которые дали препарату отдельное название, только всех запутали, считает Мясников.

Врач ранее предупредил об опасности врачей-антипрививочников и поддержал идею привлекать таких людей к уголовной ответственности. Александр Мясников также призвал запрещать им работать по профессии.

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мясников ревакцинация омикрон
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