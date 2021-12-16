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The Drive: БПЛА «Охотник» указывает на технологический скачок авиастроения в России

Армия
The Drive: БПЛА «Охотник» указывает на технологический скачок авиастроения в России
Prt Scr youtube.com  /  RTД на Русском

Вашингтон, 16 декабря. Разработка и введение в строй нового военного беспилотника «Охотник» свидетельствует о технологическом скачке аэрокосмического строения в России. Об этом сообщает американский портал The Drive.

Новый БПЛА, построенный по технологии стелс, был представлен в Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Обновленный С-70 отличается плоской конфигурацией реактивных сопел, передает «ПолитРоссия».

«Благодаря этому беспилотник будет менее заметным в радиолокационном и инфракрасном диапазонах, а значит, его боевая эффективность увеличиться», – констатируют авторы статьи.

«Охотник» С-70 отличается от первых опытных образцов и по дизайну. Кузов выполнен более плавными контурами, а лишние швы были спрятаны под обшивку. Обозреватели предположили, что летательный аппарат создан для работы в паре с новейшим истребителем пятого поколения Су-57.

Замглавы коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов ранее сообщал, что Су-57 получат на вооружение гиперзвуковые ракеты. Уточняется, что с 2027 года истребитель поступит в распоряжение ВКС РФ уже с новыми двигателями.

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охотник бпла авиастроение
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