Вашингтон, 16 декабря. Разработка и введение в строй нового военного беспилотника «Охотник» свидетельствует о технологическом скачке аэрокосмического строения в России. Об этом сообщает американский портал The Drive.

Новый БПЛА, построенный по технологии стелс, был представлен в Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Обновленный С-70 отличается плоской конфигурацией реактивных сопел, передает «ПолитРоссия».

«Благодаря этому беспилотник будет менее заметным в радиолокационном и инфракрасном диапазонах, а значит, его боевая эффективность увеличиться», – констатируют авторы статьи.

«Охотник» С-70 отличается от первых опытных образцов и по дизайну. Кузов выполнен более плавными контурами, а лишние швы были спрятаны под обшивку. Обозреватели предположили, что летательный аппарат создан для работы в паре с новейшим истребителем пятого поколения Су-57.

Замглавы коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов ранее сообщал, что Су-57 получат на вооружение гиперзвуковые ракеты. Уточняется, что с 2027 года истребитель поступит в распоряжение ВКС РФ уже с новыми двигателями.