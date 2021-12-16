Киев, 16 декабря. Россия помогала Украине в экономической сфере вплоть до кризиса в 2014 году. За это время Киев смог буквально разбогатеть, заявил харьковский националист Александр Ярмоленко.

До 2014 года, по словам украинца, российская сторона была другом Киеву. Однако семь лет назад Москва «сошла с ума», и в итоге отношения между странами разладились, передает La Repubblica.

«Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели», — заявил националист.

Отношения между РФ и Украиной разладились на фоне гражданского противостояния в стране. Многие жители Украины не приняли новую киевскую власть и выступили против нее. Так, жители полуострова Крым в результате референдума приняли решение воссоединиться с Россией.

Донецкая и Луганская народные республики и вовсе захотели отсоединиться от государства и выступили за свою автономию. Киев до сих пор пытается вернуть свою власть на потерянных территориях, однако недальновидная политика президента Владимира Зеленского все сильнее отталкивает жителей ДНР и ЛНР от примирения.