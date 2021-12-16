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Барражирующие боеприпасы «Куб» для БПЛА прошли все этапы госиспытаний в России

Армия
Барражирующие боеприпасы «Куб» для БПЛА прошли все этапы госиспытаний в России
kalashnikovgroup.ru  /  АО «Концерн «Калашников»

Москва, 16 декабря. Российская барражириующая ракета «Куб» для беспилотников прошла все этапы государственных испытаний. Об этом рассказал близкий к Минобороны РФ источник.

По итогам тестирования, комиссия рекомендовала боеприпас к принятию на вооружение в ВС России. По данным источника, серийные дроны камикадзе с «Кубом» поступят в войска в 2022 году, передает РИА Новости.

«Новый для российских Вооруженных сил тип ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рекомендован к принятию на вооружение», — сообщил собеседник агентства, добавив, что начало серийных поставок дронов-камикадзе в войска спланировано с 2022 года.

Ранее источники в Минобороны рассказали о начале строительства склада хранения и обслуживания гиперзвуковых ракет «Циркон». Первая база будет построена для Северного флота в арктическом районе.

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