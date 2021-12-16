Финансист Бахтин объяснил опасность импульсивных покупок с кредитных карт

Москва, 16 декабря. Покупки, сделанные на эмоциях, могут нанести серьезный вред кошельку. Особенно это касается приобретений, сделанных с кредитной карты, предупредил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Специалист призвал основываться лишь на продуманном анализе. Лучшим вариантом будет иметь сумму наличных денег в кошельке, так как это делает оплату покупок более осознанной. В противном случае человек рискует забыть про кредитный лимит по карте, передает агентство «Прайм».

«Из большого количества мелких необдуманных трат по итогу получается крупная сумма в месяц. А если средством платежа является кредитная карта, то человек может на эмоциях опустошить кредитный лимит и не найти денег его восполнить, когда закончится льготный период», — объяснил Бахтин.

По словам финансиста, наряду с картами проблемным кредитом становится и потребительский. Займов, которые выдаются очень просто и на большие суммы, стоит избегать в принципе, заключил он.

Центробанк рассматривает возможность введения регулярных каникул по потребительским кредитам. Согласно тексту документа, отсрочка может быть оформлена на три месяца.