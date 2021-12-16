Порядка 140 км дорог отремонтируют и построят на Ямале в 2022 году

Салехард, 16 декабря. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году заострят внимание на ремонте участков трассы Сургут — Салехард. Суммарно будет построено или отремонтировано примерно 140 км автодорог, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Сейчас в ЯНАО планируется финансирование разработки проекта трассы из Надыма в сторону Ханты-Мансийска. Власти предпримут все действия, чтобы приступить к возведению автодороги раньше заявленного срока. По словам главы региона, проект будет претворен в жизнь совместно с ХМАО.

«Это очень дорогой проект, а в ближайшее время мы должны навалиться на нашу главную трассу. Ноябряне подтвердят: с юга значительный объем работ сделан. Но когда доезжаешь до Коротчаево — там огромный фронт работ. Что-то уйдет на 2023 год», — передает «Ямал медиа» слова губернатора Артюхова.

Власти ЯНАО также планируют сделать экологию главным вектором политики на 2022 год. В регионе будут развиваться заповедники, заказники и места для безопасного отдыха жителей на природе.