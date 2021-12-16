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ЦИАН: запрет объявлений «для славян» позволит избавиться от клише «людей второго сорта»

Экономика
ЦИАН: запрет объявлений «для славян» позволит избавиться от клише «людей второго сорта»
pixabay.com

Москва, 16 декабря. Рынок недвижимости в России должен стать более цивилизованным, а не скатываться в «прошлые века». Такое заявление сделал глава сервиса объявлений по сдаче жилья ЦИАН Максим Мельников на фоне информации о запрете сдавать квартиры «только людям славянской внешности».

На данный момент, по словам Мельникова, в объявлениях по аренде жилья доля предложений с пометкой «только славянам» достаточно высокая. Она составляет примерно 10%, передает РБК. В планах компании искоренить эту традицию полностью.

«Мы признаем, что наше решение пока нельзя назвать идеальным. Например, часть владельцев квартир с ним не до конца согласны. При этом у всех собственников все равно остается право выбирать, кому они хотят сдавать жилье», — подчеркнул Мельников.

Новые правила начнут действовать с февраля этого года. Компания намерена доработать свое предложение и добавить в объявления пометку, по которой пользователи смогут видеть, что «хозяин квартиры лоялен к разным вероисповеданиям и национальностям».

Сейчас в России наблюдается тенденция, по которой люди с неславянской внешностью получают худший сервис. Мельников намерен добиться, чтобы этих граждан перестали считать людьми второго сорта. В текстах объявлений полностью исчезнет прямая или косвенная дискриминация.

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недвижимость аренда циан
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