Жертвами пожара в пятиэтажке под Челябинском стали трое местных жителей

Старокамышинск, 16 декабря. Пожар в жилом пятиэтажном здании в Старокамышинске в Челябинской области унес жизнь троих людей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

В результате трагедии еще один местный житель получил травмы. Прибывшие на место происшествия медики оказывают пострадавшему помощь. Ликвидацией пожара занимались 28 человек. Точные обстоятельства возгорания выясняются.

«По прибытии первого подразделения происходило горение квартиры на первом этаже. Из подъезда было эвакуировано 14 человек. В результате пожара погибло три человека, травмирован один», — сообщили в МЧС.

Недавно похожий инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Там, в результате возгорания в квартире погиб один человек. Прибывшим на место спасателям удалось вывести троих людей из эпицентра пожара.