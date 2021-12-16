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Spiked: Запад должен признать свою роль в украинском кризисе и не демонизировать Россию

Политика
Spiked: Запад должен признать свою роль в украинском кризисе и не демонизировать Россию
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Лондон, 16 декабря. Полное перекладывание ответственности за украинский кризис на Россию скрывает собственную роль Запада в этом процессе. Такую мысль озвучил автор британского журнала Spiked.

Страны НАТО усугубляют обстановку на Украине и сотрясают мировую общественность своими безответственными решениями. Началось это еще с 1990-х годов прошлого века, когда Альянс начал активно расширяться на восток. Так, в 1997 году в НАТО вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году Литва, Латвия и Эстония, в 2009 — Хорватия и Албания. Уже в 2008 на саммите НАТО в Бухаресте впервые прозвучала мысль о вступлении в организацию Грузии и Украины, хотя планы по осуществлению этого процесса озвучены не были.

Расширение НАТО на восток создает угрозу всему миру, отметил автор издания. Именно поэтому Россия реагирует ответными действиями на провокационные меры и экспансию Альянса.

«Именно это стоит за сегодняшними действиями Москвы в отношении Украины, а вовсе не желание оживить российского медведя или построить новую империю. Она хочет защитить Донбасс, живущих там этнических русских», — отмечено в Spiked.

Кроме того, России приходится отвечать на явные провокации у своих границ. НАТО совершает недипломатические поступки, вынуждая Москву на ответные маневры. По словам автора материала, РФ не нападает, а защищается.

«Чтобы разрешить конфликт на Украине и вокруг нее, Западу сначала нужно признать собственную роль в этом кризисе. И вот тогда, возможно, он будет в состоянии понять Россию, а не просто демонизировать ее», — резюмировал автор.

Россия неоднократно обращала внимание на попытку НАТО постепенно подмять под себя Украину. При этом заявления коллективного Запада о якобы «военной угрозе» для Киева со стороны РФ не соответствует действительности.

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украина нато провокации
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