Минобороны будет обучать экипажы БМП Т-15 «Армата» на Дальнем Востоке

Москва, 16 декабря. Экипажи для новых БМП Т-15 «Армата» будут обучаться в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске. Соответствующее решение приняли в Минобороны России.

В ходе обучения курсантов ознакомят с обустройством боевой машины и тактике ведения боя. По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, экипажу этого аппарата требуется особая подготовка из-за того, что Т-15 является принципиально новой разработкой.

«До этого все БМП создавались на легких, плавающих платформах. По этой причине уровень защищенности экипажей у них был гораздо меньше и при ведении боевых действий эти машины не могли идти вместе с танками», — заявил Мураховский в интервью «Известиям».

Недавно автор американского журнала The National Interest Питер Сучиу выпустил статью, в которой рассуждал насчет модернизации армии РФ и в частности военной техники. Эксперт пришел к выводу, что улучшая и разрабатывая новые танки и самолеты, Россия обеспечивает себе гарантию ненападения со стороны Запада.