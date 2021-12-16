Росатом может создать модель распространения «Омикрона» в России за несколько дней

Москва, 16 декабря. Ученые Росатома могут адаптировать модель распространения коронавируса под новый омикрон-штамм. Для этого им потребуется всего несколько дней.

Специалисты РФЯЦ-ВНИИТФ весной прошлого года представили модель течения COVID-19. Она показала свою высокую эффективность при оценке результатов принятых ограничительных мер. Модель позволяет учитывать разные каналы инфицирования и степень очаговости распространения инфекции.

Приступить к созданию модели распространения омикрон-штамма можно будет сразу после получения соответствующих данных от вирусологов и эпидемиологов. В ней будет учитываться актуальный уровень коллективного иммунитета.

«Что будет происходить у нас в стране при появлении штамма "Омикрон", мы пока предсказать не можем, потому что у нас еще нет данных по его контагиозности. Но как только эти данные у нас будут, то понадобится немного времени, чтобы скорректировать нашу модель, буквально несколько дней», — заявил глава научно-технического совета Росатома Георгий Рыкованов в беседе с РИА Новости.

В Пермском крае ранее открылся первый обсерватор для пациентов, зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Он рассчитан на 40 коек и базируется в клинической больнице №4.