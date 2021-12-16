Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 04:47
04:39
Происшествия
Окровавленная жительница Кубани закопала младенца в лесу после домашних родов
04:35
Происшествия
Жертвами пожара в пятиэтажке под Челябинском стали трое местных жителей
04:27
Политика
Spiked: Запад должен признать свою роль в украинском кризисе и не демонизировать Россию
04:27
Армия
Минобороны будет обучать экипажы БМП Т-15 «Армата» на Дальнем Востоке
04:25
Происшествия
Массовая авария на МКАД закончилась серьезными травмами и смертью
04:20
Общество
Росатом может создать модель распространения «Омикрона» в России за несколько дней
04:11
Происшествия
Пострадавший в страшной аварии на Невском проспекте Петербурга находится в коме
04:00
Общество
Глава Монгольской народной партии: «Дружба с Россией — оплот для процветания нашей Родины»
03:53
Происшествия
Жертвами крушения самолета в Доминикане стали не менее девяти человек
03:50
Политика
Политик Пальчевский: «пропорошенковская» идеология стала фатальной ошибкой Зеленского
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Росатом может создать модель распространения «Омикрона» в России за несколько дней

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 04:20
Общество
Росатом может создать модель распространения «Омикрона» в России за несколько дней
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 16 декабря. Ученые Росатома могут адаптировать модель распространения коронавируса под новый омикрон-штамм. Для этого им потребуется всего несколько дней.

Специалисты РФЯЦ-ВНИИТФ весной прошлого года представили модель течения COVID-19. Она показала свою высокую эффективность при оценке результатов принятых ограничительных мер. Модель позволяет учитывать разные каналы инфицирования и степень очаговости распространения инфекции.

Приступить к созданию модели распространения омикрон-штамма можно будет сразу после получения соответствующих данных от вирусологов и эпидемиологов. В ней будет учитываться актуальный уровень коллективного иммунитета.

«Что будет происходить у нас в стране при появлении штамма "Омикрон", мы пока предсказать не можем, потому что у нас еще нет данных по его контагиозности. Но как только эти данные у нас будут, то понадобится немного времени, чтобы скорректировать нашу модель, буквально несколько дней», — заявил глава научно-технического совета Росатома Георгий Рыкованов в беседе с РИА Новости.

В Пермском крае ранее открылся первый обсерватор для пациентов, зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Он рассчитан на 40 коек и базируется в клинической больнице №4.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Росатом может создать модель распространения «Омикрона» в России за несколько дней
росатом коронавирус омикрон
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать