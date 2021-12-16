Жертвами крушения самолета в Доминикане стали не менее девяти человек

Санто-Доминго, 16 декабря. Легкомоторный самолет потерпел крушение недалеко от города Санто-Доминго в Доминиканской Республике. Погибшими в результате трагедии считаются как минимум девять человек.

Среди погибших есть двое детей, трое местных жителей и шесть граждан США, передает местное издание Diario Libre. Предварительно известно, что воздушное судно летело в американский город Орландо.

Во время полета на борту самолета произошли технические неполадки. В связи с этим пилот принял решение о внеплановой посадке в аэропорту Лас-Америкас. Сейчас на месте крушения работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Еще одна трагедия, приведшая к гибели более 40 человек, ранее произошла в гаитянском городе Кап-Аитьен. После ДТП там взорвалась автоцистерна, перевозившая горючее.