Киев, 16 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский проиграл сразу в ряде сфер и растерял всю поддержку, которую имел во время вступления в должность. Об этом заявил политик, миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский.

Украинский лидер допустил роковую ошибку, когда решил пойти по стопам своего предшественника Петра Порошенко. Сделать это Зеленского «заставил» бывший глава офиса президента Андрей Богдан.

«Мы поняли, что Владимир Зеленский сделал почти фатальную, я подчеркиваю, ошибку, переключившись на пропорошенковскую идеологию под влиянием Андрея Богдана», — заявил Пальчевский в эфире телеканала «Наш».

Владимир Зеленский по указке своего бывшего советника «растерял всю поддержку» народа. Политик проиграл в языковой, религиозной, социальной и даже географической сферах.

Андрей Богдан ранее назвал Владимира Зеленского неудачной пародией на президента России Владимира Путина в молодом возрасте. Украинский лидер всеми силами пытается быть похожим на своего российского коллегу, но у него никогда это не получится.