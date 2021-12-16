Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 04:47
04:39
Происшествия
Окровавленная жительница Кубани закопала младенца в лесу после домашних родов
04:35
Происшествия
Жертвами пожара в пятиэтажке под Челябинском стали трое местных жителей
04:27
Политика
Spiked: Запад должен признать свою роль в украинском кризисе и не демонизировать Россию
04:27
Армия
Минобороны будет обучать экипажы БМП Т-15 «Армата» на Дальнем Востоке
04:25
Происшествия
Массовая авария на МКАД закончилась серьезными травмами и смертью
04:20
Общество
Росатом может создать модель распространения «Омикрона» в России за несколько дней
04:11
Происшествия
Пострадавший в страшной аварии на Невском проспекте Петербурга находится в коме
04:00
Общество
Глава Монгольской народной партии: «Дружба с Россией — оплот для процветания нашей Родины»
03:53
Происшествия
Жертвами крушения самолета в Доминикане стали не менее девяти человек
03:50
Политика
Политик Пальчевский: «пропорошенковская» идеология стала фатальной ошибкой Зеленского
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политик Пальчевский: «пропорошенковская» идеология стала фатальной ошибкой Зеленского

Политика
Политик Пальчевский: «пропорошенковская» идеология стала фатальной ошибкой Зеленского
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 16 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский проиграл сразу в ряде сфер и растерял всю поддержку, которую имел во время вступления в должность. Об этом заявил политик, миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский.

Украинский лидер допустил роковую ошибку, когда решил пойти по стопам своего предшественника Петра Порошенко. Сделать это Зеленского «заставил» бывший глава офиса президента Андрей Богдан.

«Мы поняли, что Владимир Зеленский сделал почти фатальную, я подчеркиваю, ошибку, переключившись на пропорошенковскую идеологию под влиянием Андрея Богдана», — заявил Пальчевский в эфире телеканала «Наш».

Владимир Зеленский по указке своего бывшего советника «растерял всю поддержку» народа. Политик проиграл в языковой, религиозной, социальной и даже географической сферах.

Андрей Богдан ранее назвал Владимира Зеленского неудачной пародией на президента России Владимира Путина в молодом возрасте. Украинский лидер всеми силами пытается быть похожим на своего российского коллегу, но у него никогда это не получится.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политик Пальчевский: «пропорошенковская» идеология стала фатальной ошибкой Зеленского
зеленский политика ошибка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать