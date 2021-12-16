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Downdetector: пользователи Instagram из западных стран жалуются на сбои в работе соцсети

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 03:38
Общество
Downdetector: пользователи Instagram из западных стран жалуются на сбои в работе соцсети
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Москва, 16 декабря. Пользователи популярной американской социальной сети Instagram в ряде стран столкнулись со сбоями в работе сервиса. Об этом юзеры сообщили на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает проблемы с различными приложениями и платформами.

Больше всего сообщений о неполадках поступило из США, Великобритании и Германии. Пользователи жалуются на сбои во время обновления ленты новостей, загрузки фотографий и входа в аккаунт. Жалобы также поступают из Италии и Испании.

Проблем с Instagram у российских юзеров практически не возникло. Поздним вечером 15 декабря на сайт поступило максимально количество жалоб — 140 сообщений. Их авторы в основном проживают в Санкт-Петербурге и Москве.

Массовый сбой в работе Instagram ранее произошел 4 декабря. О неполадках сообщили пользователи, которые находятся на территории России, Белоруссии и Украины.

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instagram сбой downdetector
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