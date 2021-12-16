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Дальность действия ракеты 91Р1 комплекса «Ответ» может быть увеличена вдвое

Армия
Дальность действия ракеты 91Р1 комплекса «Ответ» может быть увеличена вдвое
wikipedia.org  /  Allocer/CC BY-SA 3.0

Москва, 16 декабря. Россия работает над усовершенствованием управляемой крылатой ракеты 91Р1 новейшего противолодочного комплекса «Ответ». Дальность ее действия может быть увеличена минимум вдвое.

Работы по модернизации ракеты начались уже давно, в настоящее время решается вопрос об увеличении ее дальнобойности. Проведенные анализы свидетельствуют о том, что дальность стрельбы снаряда можно увеличить как минимум в два раза.

«Работы над усовершенствованием комплекса и его ракеты 91Р1 не прекращались. Сейчас решается задача по увеличению дальнобойности. Анализ возможности увеличения дальности стрельбы изделия показал, что ее можно как минимум удвоить. Соответствующие технические решения уже имеются» — пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Дальность стрельбы 91Р1 после модернизации может достигнуть несколько десятков километров. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Фрегат Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Маршал Шапошников» ранее запустил ракету комплекса «Ответ» в акватории Японского моря. В Минобороны России уточнили, что действие снаряда направлено на уничтожение подлодок.

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