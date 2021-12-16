Дальность действия ракеты 91Р1 комплекса «Ответ» может быть увеличена вдвое

Москва, 16 декабря. Россия работает над усовершенствованием управляемой крылатой ракеты 91Р1 новейшего противолодочного комплекса «Ответ». Дальность ее действия может быть увеличена минимум вдвое.

Работы по модернизации ракеты начались уже давно, в настоящее время решается вопрос об увеличении ее дальнобойности. Проведенные анализы свидетельствуют о том, что дальность стрельбы снаряда можно увеличить как минимум в два раза.

«Работы над усовершенствованием комплекса и его ракеты 91Р1 не прекращались. Сейчас решается задача по увеличению дальнобойности. Анализ возможности увеличения дальности стрельбы изделия показал, что ее можно как минимум удвоить. Соответствующие технические решения уже имеются» — пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Дальность стрельбы 91Р1 после модернизации может достигнуть несколько десятков километров. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Фрегат Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Маршал Шапошников» ранее запустил ракету комплекса «Ответ» в акватории Японского моря. В Минобороны России уточнили, что действие снаряда направлено на уничтожение подлодок.