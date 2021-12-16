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Санкции против России не вошли в итоговую декларацию «Восточного партнерства»

Политика
Санкции против России не вошли в итоговую декларацию «Восточного партнерства»
flickr.com  /  European External Action Service / CC BY-NC-ND 2.0

Москва, 16 декабря. Участники саммита «Восточное партнерство» не включили упоминания об антироссийских санкциях в свою декларацию по итогам встречи.

Главы европейских государств выразили поддержку Киеву, пообещав ответить Москве в случае подрыва территориальной целостности Украины. Вместе с этим глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что при необходимости ЕС готов к введению новых санкций против России.

«Европейский союз остается привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах», — отметили участники встречи.

Однако в итоговой декларации участников саммита, представленной на 24 страницах, вообще нет упоминания о России. Следующая встреча стран «Восточного партнерства» должна пройти в 2023 году.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита «Восточное партнерство». Ключевой темой переговоров сторон стали минские договоренности.

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санкции антироссийские санкции восточное партнерство
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