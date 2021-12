Боевики захватили штаб-квартиру Правительства национального единства Ливии

Триполи, 16 декабря. Группа боевиков в ночь на четверг захватила штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны, сообщает издание «Аль-Джамахирия».

Как передает Sky News Arabia, незадолго до штурма лидер крупного бандформирования «Ас-Сумуд» Салах Бади заявил, что выборов в стране не будет. Кроме того, он пообещал закрыть все государственные учреждения столицы.

По данным информагентства, на фоне происходящего в Триполи в нескольких городах западного региона наблюдается мобилизация группировок.

VIDEO | Footage of the movements of armed groups in different areas of #Tripoli earlier tonight. #Libya pic.twitter.com/6J5B6STwBc