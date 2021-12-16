Боевики захватили штаб-квартиру Правительства национального единства Ливии

Триполи, 16 декабря. Группа боевиков в ночь на четверг захватила штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны, сообщает издание «Аль-Джамахирия».

Как передает Sky News Arabia, незадолго до штурма лидер крупного бандформирования «Ас-Сумуд» Салах Бади заявил, что выборов в стране не будет. Кроме того, он пообещал закрыть все государственные учреждения столицы.

По данным информагентства, на фоне происходящего в Триполи в нескольких городах западного региона наблюдается мобилизация группировок.

VIDEO | Footage of the movements of armed groups in different areas of #Tripoli earlier tonight. #Libya pic.twitter.com/6J5B6STwBc — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 15, 2021

Группировка «Ас-Сумуд» базируется в городе Мисурата, однако частично действует в столице. Ее лидер и основатель Салах Бади считается одним из самых влиятельных боевиков в Ливии. В ходе революции 2011 года он сражался против правительственных сил.

В 2018 году Совет Безопасности ООН внес его в санкционный список. Ограничительные меры подразумевают под собой запрет на поездки и замораживание активов.

Захват штаб-квартиры ливийского правительства произошел за неделю до запланированных на 24 декабря всеобщих выборов. Ранее СМИ сообщили, что в Триполи из Кабула прилетел самолет с группой афганских наемников. Рейс осуществляла белорусская компания Rada Airlines, которую связывают с лидером одноименного бандформирования Абд аль-Рауфом Каррой. Борт в воздушной гавани Митига встретили сотрудники турецких спецслужб.