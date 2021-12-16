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Первую в СССР атомную подлодку К-3 доставят к месту вечной стоянки двумя частями

Армия
Первую в СССР атомную подлодку К-3 доставят к месту вечной стоянки двумя частями
vk.com  /  Судоремонтный завод &quot;Нерпа&quot;

Москва, 16 декабря. Корпус первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол» распилят на две части. В таком виде ее доставят в Музей военно-морской славы в Кронштадте, где она останется навсегда.

Транспортировка субмарины пройдет по земле и начнется после работ по музеефикации. Об этом передает ТАСС со ссылкой на два источника в в кораблестроительной отрасли.

«АПЛ "Ленинский комсомол" после работ по музеефикации будет доставлена по земле в создаваемый в Кронштадте Музей военно-морской славы. Для этого предполагается распилить 108-метровый корпус субмарины на две части», — говорится в сообщении.

Осенью текущего года «Ленинский комсомол» осуществил переход с Северного флота на Балтику по внутренним водным путям в плавдоке «Свияга». Сейчас подлодка находится на Кронштадтском морском заводе. До перевозки к месту стоянки субмарину временно могут вернуть на «Северную верфь».

Ранее стало известно, что атомная подлодка 949А «Челябинск» может получить крылатые ракеты «Оникс» и «Циркон». Ремонт и модернизацию субмарины планируется провести на заводе «Звезда».

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кронштадт вооружение рф апл к-3
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