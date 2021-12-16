Киану Ривз дал большое интервью в преддверии продолжения культовой ленты «Матрицы»

Москва, 16 декабря. Основной идеей нового фильма «Матрица: Воскрешение» является стремление к жизни. Об этом сообщил исполнитель главной роли в картине, голливудский актер Киану Ривз.

Новая часть легендарного боевика «Матрица» выходит на экраны 16 декабря. Фильм, как и предыдущие части, наполнен динамичными погонями, драками, перестрелками и глубоким философским посылом.

В картине сыграли Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, известные зрителю по ролям Нео и Тринити. В интервью журналисту «Известий» актеры рассказали, что главная мысль новой части фильма заключается в «стремлении к жизни».

«В каком-то смысле можно провести параллели между буддизмом и "Матрицей". Но есть одно очень существенное различие. В "Матрице" практически нет идеи смерти. Я думаю, это торжество жизни. В этом принципиальная разница», — сообщил Ривз.

Киану Ривз хорошо знаком российскому зрителю по многим фильмам, одним из таких стал триллер «Константин. Повелитель тьмы». Ранее актер сообщал, что предлагал голливудским продюсерам снять продолжение картины.