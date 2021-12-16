Ваноли прибыл в Москву для подписания соглашения со «Спартаком»

Москва, 16 декабря. Итальянский специалист Паоло Ваноли прилетел в Москву, чтобы официально вступить в должность нового главного тренера футбольного клуба «Спартак».

По данным издания «Спорт-экспресс», тренер временно поселился в одной из московских гостиниц. Там его встретил агент Франко Камоцци.

Ваноли еще ни разу не выступал в роли главного тренера. Ранее он работал ассистентом в сборной Италии и в клубах «Челси» и «Интер».

На новой должности Ваноли сменит Руя Виторию, который в качестве тренера красно-белых не оправдал ожидания болельщиков и руководства клуба. Команда находится на девятом месте в Российской Премьер-лиге с 23 очками после 18 сыгранных матчей и отстает от первого места на 15 баллов. Вместе с Виторией московскую команду покинули его ассистенты.