Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 03:18
03:13
Общество
ВОЗ обеспокоена растущей скоростью распространения штамма «Омикрон»
03:01
Политика
Санкции против России не вошли в итоговую декларацию «Восточного партнерства»
03:01
Политика
Боевики захватили штаб-квартиру Правительства национального единства Ливии
02:59
Армия
Первую в СССР атомную подлодку К-3 доставят к месту вечной стоянки двумя частями
02:50
Общество
Киану Ривз дал большое интервью в преддверии продолжения культовой ленты «Матрицы»
02:39
Спорт
Ваноли прибыл в Москву для подписания соглашения со «Спартаком»
02:38
Происшествия
Водитель и двое пассажиров легковушки погибли в аварии на трассе М-5 «Урал» под Пензой
02:14
Общество
Центр Гамалеи поделился подробностями разработки нового препарата от COVID-19
02:08
Общество
Захарова заявила о недопустимости разделения журналистов на «своих» и «чужих»
02:08
Происшествия
ФСБ задержала главу межрайонной инспекции в Москве
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Водитель и двое пассажиров легковушки погибли в аварии на трассе М-5 «Урал» под Пензой

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 02:38
Происшествия
Водитель и двое пассажиров легковушки погибли в аварии на трассе М-5 «Урал» под Пензой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пенза, 16 декабря. Смертельная автокатастрофа с участием Volvo и «Лада Калина» произошла на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области. В результате ДТП погибли три человека — водитель и пассажиры легковушки, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Сообщение об аварии поступило в 16:20 по московскому времени. Два автомобиля столкнулись на 483-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в Спасском районе.

«В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля "Лада Калина" — мужчина 1966 года рождения и мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, от полученных травм скончались на месте», — следует из сообщения ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства и детали смертельной аварии устанавливаются.

Несколькими днями ранее в Пензе взрыв газа полностью разрушил дом. В результате ЧП пострадал один человек.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Водитель и двое пассажиров легковушки погибли в аварии на трассе М-5 «Урал» под Пензой
дтп авария пенза смерть пензенская область трасса м-5 урал
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать