Водитель и двое пассажиров легковушки погибли в аварии на трассе М-5 «Урал» под Пензой

Пенза, 16 декабря. Смертельная автокатастрофа с участием Volvo и «Лада Калина» произошла на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области. В результате ДТП погибли три человека — водитель и пассажиры легковушки, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Сообщение об аварии поступило в 16:20 по московскому времени. Два автомобиля столкнулись на 483-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в Спасском районе.

«В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля "Лада Калина" — мужчина 1966 года рождения и мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, от полученных травм скончались на месте», — следует из сообщения ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства и детали смертельной аварии устанавливаются.

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