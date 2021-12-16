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Центр Гамалеи поделился подробностями разработки нового препарата от COVID-19

Общество
Центр Гамалеи поделился подробностями разработки нового препарата от COVID-19
pexels.com  /  Artem Podrez

Москва, 16 декабря. Российские ученые Центра имени Гамалеи подали первый патент на формулу вещества, которое может стать основой для лекарственного препарата против COVID-19. Об этом сообщили представители центра.

Ученые планируют запатентовать еще несколько подобных соединений. Как отметили в Центре им. Гамалеи, всего из 500 тысяч образцов специалисты отобрали свыше 20, которые на данный момент модифицируются путем химического синтеза, чтобы достичь еще большей эффективности, передают «Известия».

«Сейчас мы отобрали 25–30, которые проходят целенаправленную модификацию, чтобы из них потом отобрать два-три, а может, и одно, которое бы с высокой эффективностью связывалось с определенной нами мишенью, подавляя на пять порядков размножение вируса в культуре клеток», — сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Недавно Гинцубрг сообщил о других достижениях отечественных ученых. По словам директора Центра им. Гамалеи, исследователям удалось модифицировать российскую вакцину «Спутник V» под новый омикрон-штамм.

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ученые лекарство препарат коронавирус COVID-19 центр Гамалеи
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