Захарова заявила о недопустимости разделения журналистов на «своих» и «чужих»

Москва, 16 декабря. Ряд стран занимаются подстрекательством, навешивая на представителей СМИ определенные ярлыки. Об этом в своих соцсетях написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующее заявление она сделала по случаю Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечаемого в России 15 декабря. Дипломат считает недопустимым объявление российских журналистов «пропагандистами» и «распространителями дезинформации». В России такие действия «рассматривают как подстрекательские, провоцирующие агрессию и насилие».

«На профильных международных площадках мы твердо отстаиваем право всех без исключения работников СМИ на безопасное выполнение своих обязанностей. В этой связи считаем недопустимым деление профессионалов медиасферы на "своих" и "чужих"», — отметила Захарова.

Она ранее раскритиковала США за «Саммит за демократию». Дипломат объяснила, что Вашингтон намерен бороться со странами, которые продолжают отстаивать свою независимость от коллективного Запада.