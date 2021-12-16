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Захарова заявила о недопустимости разделения журналистов на «своих» и «чужих»

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 02:08
Общество
Захарова заявила о недопустимости разделения журналистов на «своих» и «чужих»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 16 декабря. Ряд стран занимаются подстрекательством, навешивая на представителей СМИ определенные ярлыки. Об этом в своих соцсетях написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующее заявление она сделала по случаю Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечаемого в России 15 декабря. Дипломат считает недопустимым объявление российских журналистов «пропагандистами» и «распространителями дезинформации». В России такие действия «рассматривают как подстрекательские, провоцирующие агрессию и насилие».

«На профильных международных площадках мы твердо отстаиваем право всех без исключения работников СМИ на безопасное выполнение своих обязанностей. В этой связи считаем недопустимым деление профессионалов медиасферы на "своих" и "чужих"», — отметила Захарова.

Она ранее раскритиковала США за «Саммит за демократию». Дипломат объяснила, что Вашингтон намерен бороться со странами, которые продолжают отстаивать свою независимость от коллективного Запада.

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захарова журналисты день памяти
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