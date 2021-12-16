ФСБ задержала главу межрайонной инспекции в Москве

Москва, 16 декабря. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали главу межрайонной инспекции №3. Она отвечает за наиболее благополучные городские районы столицы — Арбатский, Пресненский и Тверской, сообщил Telegram-канал Baza.

Правоохранители доставили женщину в Следственный комитет для допроса. По данным канала, полиция провела обыск в доме задержанной и обнаружила множество ювелирных украшений.

Никаких комментариев от ФСБ по поводу задержания главы межрайонной инспекции не поступало. В чем ее подозревают, тоже остается неизвестным. В следственное управление также был доставлен супруг женщины.

Недавно в Москве правоохранительные органы задержали главу московского ОВД. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.