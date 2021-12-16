Вооруженная толпа окружила резиденцию премьер-министра Ливии в Триполи

Триполи, 16 декабря. Вооруженные люди собрались у резиденции ливийского премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы в Триполи. По сообщениям СМИ, на улицах города наблюдается напряженная обстановка.

Большая часть Триполи осталась без света из-за веерного отключения электроэнергии. Местами звучат звуки выстрелов, предположительно, речь идет о перестрелке между охраной резиденции премьер-министра и собравшимися людьми.

Срок действия полномочий переходного Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой подходит к концу 24 декабря. В этот же день в Ливии запланировано проведение общенациональных выборов.

Не исключено, что волнения в Триполи связаны с переброской афганских наемников лидером ливийского бандформирования RADA Абд аль-Рауфом Каррой. Боевики и оружие прибывают на авиабазу Аль-Ватыя при поддержке Турции.