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Выплаты пенсионерам перед Новым годом могут сделать ежегодными

Экономика
Выплаты пенсионерам перед Новым годом могут сделать ежегодными
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 декабря. Выплаты для российских пенсионеров в честь Нового года могут стать постоянными. Такой законопроект разработан в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Документ «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате» на данный момент направлен на заключение в правительство. Считается, что такая мера необходима на фоне высокой инфляции, которая негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. Кроме того, согласно данным Росстата, покупательная способность этой категории граждан сокращается, передает газета «Известия».

«В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Пенсионеры же нуждаются в дополнительной поддержке, как социально уязвимая категория граждан. При этом только на 2022-й возможные предновогодние выплаты оцениваются в 786 млрд рублей.

Недавно стало известно, что Правительство России может скорректировать выплаты, которые в настоящее время предоставляются молодым людям в рамках «Пушкинской карты». На данный момент они получают по 3 тысячи рублей для реализации своих культурных устремлений. В ближайшем будущем эта сумма может быть увеличена.

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пенсионеры новый год выплаты
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