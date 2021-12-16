Восемь новых упражнений могут появиться в программе по обучению кандидатов в водители

Москва, 16 декабря. Экспертный центр «Движение без опасности» предложил новую программу по обучению претендентов на получение водительских прав. Минпросвещения предстоит обсудить предложенный документ.

Авторы программы предложили сократить количество часов, необходимых для отработки практических навыков. Однако будущим водителям будет предложено восемь новых упражнений, которые помогут приблизить процесс обучения к реальным условиям на дороге. Сотрудники ГИБДД не будут проверять их выполнение, передает Autonews.ru.

Речь идет о таких заданиях, как «Движение по габаритному коридору передним и задним ходом», «Движение по габаритному коридору со смещением в правую и левую стороны передним и задним ходом с поворотами направо и налево», «Движение по габаритному кругу задним и передним ходом со стороны правого и левого борта автомобиля». Разработчики документа отметили, что кандидаты в водители должны не заучивать определенные маневры, а нарабатывать их, чтобы в будущем не растеряться на дороге.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее подписал приказ, согласно которому Госавтоинспекция начет взаимодействовать с автошколами по новым правилам. Документ вступит в силу 1 марта 2022 года.