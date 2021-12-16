Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 01:47
01:45
Происшествия
Виновник смертельной аварии в Петербурге имеет неоплаченные штрафы за нарушение ПДД
01:04
Общество
Восемь новых упражнений могут появиться в программе по обучению кандидатов в водители
00:58
Происшествия
ЦПВС сообщил о гибели военнослужащего САР при обстреле
00:52
Политика
ЦРУ затронуло возможность «причастности» СССР к убийству Кеннеди со ссылкой на польского водителя
00:47
Политика
Советник Байдена Салливан провел с Ушаковым телефонный разговор о ситуации вокруг Украины
00:46
Экономика
Премьер Италии Драги заявил о росте цен на газ в случае введения санкций против «СП-2»
00:40
Общество
«Зажгли по полной»: как прошла вечеринка с актерами фильма «16-й»
00:28
Происшествия
Сбивший пешехода на Невском проспекте водитель пытался скрыться с места происшествия
00:13
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в центре Петербурга работает таксистом
00:02
Происшествия
Появились первые кадры смертельного ДТП в центре Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Восемь новых упражнений могут появиться в программе по обучению кандидатов в водители

Общество
Восемь новых упражнений могут появиться в программе по обучению кандидатов в водители
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 16 декабря. Экспертный центр «Движение без опасности» предложил новую программу по обучению претендентов на получение водительских прав. Минпросвещения предстоит обсудить предложенный документ.

Авторы программы предложили сократить количество часов, необходимых для отработки практических навыков. Однако будущим водителям будет предложено восемь новых упражнений, которые помогут приблизить процесс обучения к реальным условиям на дороге. Сотрудники ГИБДД не будут проверять их выполнение, передает Autonews.ru.

Речь идет о таких заданиях, как «Движение по габаритному коридору передним и задним ходом», «Движение по габаритному коридору со смещением в правую и левую стороны передним и задним ходом с поворотами направо и налево», «Движение по габаритному кругу задним и передним ходом со стороны правого и левого борта автомобиля». Разработчики документа отметили, что кандидаты в водители должны не заучивать определенные маневры, а нарабатывать их, чтобы в будущем не растеряться на дороге.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее подписал приказ, согласно которому Госавтоинспекция начет взаимодействовать с автошколами по новым правилам. Документ вступит в силу 1 марта 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Восемь новых упражнений могут появиться в программе по обучению кандидатов в водители
россия автошкола упражнения
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать