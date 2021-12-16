ЦПВС сообщил о гибели военнослужащего САР при обстреле

Дамаск, 16 декабря. Военнослужащий сирийской армии погиб в результате снайперского огня в провинции Идлиб. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Обстрел был произведен боевиками запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1. Всего террористы произвели семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации. Снайперский огонь, в результате которого погиб военнослужащий, был произведен из района Фатира.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"», — сообщил Кулить в ходе брифинга.

Недавно сотрудники российского ЦПВС в рамках гуманитарной акции раздали продуктовые наборы в Мутбин сирийской провинции Деръа. Общий вес выданных пакетов превышает четыре тонны.

1 Организация запрещена на территории РФ.