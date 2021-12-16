ЦРУ затронуло возможность «причастности» СССР к убийству Кеннеди со ссылкой на польского водителя

Вашингтон, 16 декабря. Правительство СССР может быть «причастно» к организации убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Это следует из документов, обнародованных национальным архивом США по распоряжению американского лидера Джо Байдена.

Материалы расследования содержат информацию, согласно которой некий «польский водитель советского посольства» через несколько дней после расправы над Кеннеди доложил в диппредставительство США о «причастности» к произошедшему СССР. Центральное разведывательное управление в связи с публикацией документов подготовило отчет.

«Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди», — говорится в сообщении.

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе на глазах у множества людей. Полиции удалось поймать стрелка, однако его мотивы до сих пор не известны.

Национальный архив США ранее опубликовал около 1,5 тысячи до этого закрытых документов о расследовании убийства Джона Кеннеди. Ознакомиться с материалами теперь может любой желающий.