Советник Байдена Салливан провел с Ушаковым телефонный разговор о ситуации вокруг Украины

Вашингтон, 16 декабря. Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса Салливана.

Во время переговоров стороны обсудили обстановку вокруг Украины. Салливан выразил обеспокоенность Вашингтона якобы концентрацией российских войск возле украинской границы. При этом США намерены продолжать сотрудничество с европейскими партнерами по данному вопросу.

«Господин Салливан подтвердил наши серьезную обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной и подчеркнул, что США продолжат тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами на фоне нашего стремления средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности», — сообщила пресс-служба Салливана.

В последнее время Украина и некоторые западные страны активно выражают обеспокоенность якобы «агрессивными действиями» России возле украинских границ. Однако, как ответил на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, все перемещения российских войск происходят в пределах территории страны и никому при этом не угрожают.