Рим, 16 декабря. Российский газопровод «Северный поток — 2» может стать «частью санкционного аппарата Евросоюза». В этом случае цены на топливо в Европе значительно вырастут, отметил премьер-министр Италии Марио Драги.

Он выступил в сенате национального парламента, где заметил, что на стоимость газа сейчас влияют даже слухи о рестрикциях. Политик предупредил, что цены на энергию все же могут вырасти, и «возможно, с этим придется смириться».

«Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. "Северный поток — 2" может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным», — заявил Драги.

Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом. Западные страны оказались неподготовленными к зиме, подземные хранилища наполовину пусты. Решить проблему может запуск «СП-2», но его противники продолжают вставлять газопроводу палки в колеса.

Украина является одним из главных недоброжелателей «Северного потока — 2». США же в итоге отказались от санкционной политики, которую активно продвигает Киев.