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«Зажгли по полной»: как прошла вечеринка с актерами фильма «16-й»

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 00:53
Общество

Посидеть в кресле президента США и оказаться во дворе детского сада «Ромашка» можно было на вечеринке, посвященной премьере фильма-исповеди предпринимателя Евгения Пригожина. Гостями IRA Party стали известные российские актеры и съемочная группа фильма «16-й».

На мероприятии без стеснения обсуждалось «российское вмешательство» в американские выборы. Именно о политических перипетиях 2016-го года и повествует комедия. По словам членов съемочной группы, такие темы особенно важно поднимать в нынешних реалиях.

«Когда мы начинали съемки фильма, то боялись. Жанр черной комедии — самый сложный из тех, что существуют. Фильм еще и политический, и идеологический. Мы туда вплели все очень аккуратно, никого не обидели. Я считаю, что это очень хорошее кино», — признался продюсер картины Сергей Щеглов.

«Сложность для сценаристов заключалось в том, что нужно было проанализировать весь бред американской прессы и превратить в жизнь, в кино. Это действительно сложно и очень смешно», — делится впечатлениями спецкор RT Константин Придыбайло.

«Действительно, черная комедия, в которой собраны самые абсурдные заявления, яркие клише Дяди Сэма, на которые невозможно смотреть без улыбки. Наконец-то мы с хорошим чувством юмора протроллили тех, кто считал, что Россия вмешивалась в выборы в США», — уверен актер Кирилл Полухин.

Подробности скандальной киноленты участники вечеринки смогли узнать на квизе. А актеры получили памятные золотые горшки и номинации: «Отъявленный карьерист IRA», «Хронический любовный факапер» и даже «Маэстре великого и могучего».

«Команда очень молодая. Молодой режиссер, молодые артисты. Из-за этого была такая невероятная энергия! Было весело, музыка. Не было ощущения, что мы работаем. Мы существовали, мы веселились», — рассказывает Манана Гогитидзе, исполнительница роли бухгалтерши.

«Было очень весело, когда мы снимали этот фильм. Было иногда сложно, но и легко. Были эмоции разные, настроение, желание. Это кино веселое!», — вспоминает атмосферу на съемочной площадке восьмилетний Мирон Проворов, которого признали «Лучшим актером».

Каждый присутствующий мог почувствовать себя главным героем «16-го». Организаторы вечеринки установили фотозоны в виде декораций из фильма и воссоздали атмосферу комедии с помощью аниматоров.

«Прекрасно, весело, замечательно! Хорошие люди, хорошая компания», — делится эмоциями актер Александр Половцев.

«Круто! Мне кажется, это вечеринка для всех: детей, подростков, взрослых. Здесь такая разная публика, разная аудитория: и актеры, и гости. Вроде шапка фильма, но каждый может сюда прийти и прекрасно себя чувствовать», — считает журналист Антон Беккужев.

Скандальную киноленту «16-й» уже посмотрели десятки тысяч человек. Зрители оценили юмор и социальный подтекст комедии.

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