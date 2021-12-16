Американские архивы рассекретили закрытые документы о расследовании убийства Кеннеди

Вашингтон, 16 декабря. Хозяин Белого дома Джо Байден распорядился обнародовать ряд материалов расследования убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Национальное управление архивов и записей выполнило распоряжение.

Почти 1,5 тысячи ранее закрытых документов теперь доступны для просмотра любым желающим. Их опубликовали на сайте национальных архивов США.

«В соответствии с предписанием президента (США Джо) Байдена от 22 октября 2021 года национальные архивы сегодня опубликовали 1491 документ», — сообщила пресс-служба Национального управления архивов и записей.

Американские власти планируют оценить возможность обнародования еще 14 тысяч архивных документов. С 1992 года архивы США уже опубликовали 250 тысяч материалов, это 90% от всего фонда.

Президента Кеннеди застрелили 22 ноября 1963 года. Убийцей был признан Ли Харви Освальд, которого убили через два дня после расправы над главой государства. Мотивы стрелка до сих пор не известны.

Федеральная служба безопасности России ранее рассекретила документы о плане Японии ударить по СССР. Материалы также содержат протокол допроса генерал-лейтенанта Кеодзи Томинаги.